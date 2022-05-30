Олимпийский чемпион Гранкин поддержал тренера Воронкова: «Это не расизм»

Российский волейболист, связующий новоуренгойского «Факела» и олимпийский чемпион Лондона-2012 Сергей Гранкин в интервью «СЭ» назвал «перебором» двухлетнюю дисквалификацию тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова.

Во время пятого матча финальной серии женской Суперлиги Воронков обратился к своей подопечной со словами «Зачем ловишь эту обезьяну?», что Всероссийская федерация волейбола признала расистским оскорблением темнокожей соперницы из «Уралочки» Айламы Монтальво.

— Я хочу высказаться в защиту тренера, на самом деле. Это все было на эмоциях, пятый матч плей-офф, идет игра, отступать некуда. Мое мнение — это случайность. Любой мог оговориться, не проконтролировать себя при таком напряжении. Да, видеооператоры поймали момент, потом это все раскрутили, но, по сути, ничего страшного не случилось. Тем более фраза не была произнесена конкретно в лицо. Отвели игрока, ей давалась полноценная установка. Да, в данной ситуации в конкретный момент времени она так прозвучала. Но не думаю, что Воронков кого-то хотел обидеть или задеть.

Я считаю, что не расизм. Да, такое выражение было использовано. А его уже раскрутили до расизма. Даже так скажу — а за что извиняться по большому счету? Случился разговор на нервах. Кубинка понимает русский язык, что ли? Она это увидела, услышала, сама подошла поговорить, обратилась к судьям? Нет, наши же это раскрутили. Честно, я не думаю, что слова в принципе ее как-то касались.

Два года — мне кажется, перебор. Да, какое-то наказание, наверное, должно быть, и извиниться надо, соглашусь. И отстранить на несколько матчей, это нормально. Но не до такой степени всю эту тему перекручивать, что человеку карьеру разрушать.

В моей карьере, конечно, бывали подобные ситуации! На эмоциях в тайм-ауте все что угодно можно сказать. Просто каждый это по-своему воспринимает. При желании, если постоянно там держать диктофон, можно на каждого статью найти и дело завести, — заключил Гранкин.

Сегодня Всероссийская федерация волейбола признала Воронкова виновным и отстранила его от волейбола на два года.

Полное интервью Гранкина читайте в ближайше время на сайте «СЭ»