Олимпийская чемпионка Шаламова возмутилась дисквалификацией тренера Воронкова за расизм

Российская гимнастка, олимпийская чемпионка Елена Шаламова в разговоре с «СЭ» прокомментировала двухлетнюю дисквалификацию волейбольного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за расизм.

В пятом финальном матче против «Уралочки», давая установку своей подопечной, он произнес фразу «Зачем опять ловишь эту обезьяну?»

— Я смотрела тот матч. И ничего страшного не увидела. Это обычные эмоции в процессе решающей пятой, финальной игры. Невозможно проконтролировать все свои слова в такой ситуации. К тому же у нас есть известные тренеры, которые и пожестче выражаются в отношении соперников, да и своих спортсменов. Не будем называть имен.

И то, что Воронкова наказали дисквалификацией, на мой взгляд, абсурдно. Почему его надо наказывать?

Андрей Геннадьевич ведь не называл никого по имени, а все остальные, пресса, федерация сделали вывод сами, за него. И именно они уже перенесли слова на личность кубинки Монталво.

Поэтому произошедшее несправедливо. Он абсолютно невиновен и, считаю, вел себя эмоционально, но не переходил на личности.

Достаточно было провести разъяснительную беседу: «Вы спортивное лицо страны, стоит быть корректнее». Но тогда ее надо проводить со всей спортивной общественностью. Он же не единственный, кто эмоционально ведет себя на матчах, и так совпало, что наказали только его. Мат у нас вообще на каждом спортивном мероприятии, и никого не дисквалифицируют, не штрафуют. Может, «Локомотив» за пять лет стал лидером российского волейбола, тут еще второй год подряд стал чемпионом, и решили его осадить? Такая теория тоже имеет право на жизнь. Вот и нашли, и объявили виноватым Воронкова. Просто я не припомню у нас историй, чтобы за одно слово на два года дисквалифицировали. Да, штрафовали клуб, игрока, тренера, такое бывало. Тем более удивительно видеть, как свои бьют своих, на фоне той ситуации, в которой находится наша страна, — сказала Шаламова.

Сам Воронков впоследствии извинился за свои слова, однако вынесенную дисквалификацию не комментировал.