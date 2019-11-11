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Олимпийская чемпионка Огиенко включена в волейбольный зал славы

10:55
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Генеральный директор клуба «Уралочка-НТМК», олимпийская чемпионка 1988 года в составе сборной СССР Валентина Огиенко была включена в волейбольный зал славы в США. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что cовет директоров Международного зала волейбольной славы (IVHF) проголосовал за именитую спортсменку единогласно.

Официальная церемония прошла 9 ноября в Холиоке (штат Массачусетс, США) — городе, в котором в 1895 году зародился волейбол. Огиенко присутствовала на церемонии и после награждения поблагодарила за оказанную ей честь.

— В первую очередь хочу поблагодарить моих родителей, — отметила Огиенко. — Также хочу сказать «спасибо» всем тренерам, с которыми я работала. Конечно, это Николай Васильевич Карполь, который мне очень много дал. Каждый из моих тренеров отдавал мне и команде частичку себя. Огромное спасибо девочкам, которые всегда были со мной. Наша команда иногда на 60, иногда на 70, а иногда и на 100 процентов из игроков «Уралочки». Нельзя быть великим игроком вне великой команды.

Дополнительная информация

http://www.uralochka-vc.com/novosti-kluba-top/1022-gendirektora-uralochki-vklyuchili-v-volejbolnyj-zal-slavy-v-ssha

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