Новый главный тренер сборной России будет назван 1 марта

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) назначит нового главного тренера мужской сборной России 1 марта. Об этом рассказал президент ВФВ Станислав Шевченко.

– Решение по главному тренеру будет принято 1 марта, – цитирует ТАСС Шевченко. – На данный момент специалист, который возглавит сборную, не определен.

14 февраля было объявлено об уходе из национальной команды Сергея Шляпникова, который возглавлял сборную России с 2017 года. Под его руководством национальная команда стала чемпионом Европы 2017 года, а также выиграла первый в истории розыгрыш Лиги наций (2018).