«Нову» в суперлиге заменит «Нефтяник»

В следующем чемпионате России примут участие 14 клубов, сообщает сайт ОКР.

Ранее из-за финансовых проблем от участия в турнире отказалась «Нова». Клуб из Самарской области в прошлом сезоне занял последнее 14-е место в регулярном чемпионате России, после чего турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. В связи с этим «Нова» должна была сохранить место в элитном дивизионе, но в итоге сыграет в высшей лиге А.

— Нова" заняла последнее место в суперлиге, а в высшей лиге А есть желающие пойти на повышение. Это «Нефтяник» из Оренбурга, который давно стремится к этому, — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — На момент досрочного завершения чемпионата клуб шел в лидерах. Поэтому, думаю, достаточно логичным будет решение сохранить в суперлиге численный состав из 14 команд.

«Нефтяник» дал подтверждение. Теперь нам нужно услышать мнение всех клубов и утвердить решение на Президиуме. Поэтому информация в любом случае предварительная.