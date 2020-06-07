«Нову» в суперлиге заменит «Нефтяник»
В следующем чемпионате России примут участие 14 клубов, сообщает сайт ОКР.
Ранее из-за финансовых проблем от участия в турнире отказалась «Нова». Клуб из Самарской области в прошлом сезоне занял последнее 14-е место в регулярном чемпионате России, после чего турнир был прерван из-за пандемии коронавируса. В связи с этим «Нова» должна была сохранить место в элитном дивизионе, но в итоге сыграет в высшей лиге А.
— Нова" заняла последнее место в суперлиге, а в высшей лиге А есть желающие пойти на повышение. Это «Нефтяник» из Оренбурга, который давно стремится к этому, — отметил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко. — На момент досрочного завершения чемпионата клуб шел в лидерах. Поэтому, думаю, достаточно логичным будет решение сохранить в суперлиге численный состав из 14 команд.
«Нефтяник» дал подтверждение. Теперь нам нужно услышать мнение всех клубов и утвердить решение на Президиуме. Поэтому информация в любом случае предварительная.
Дополнительная информация:
https://olympic.ru/news/interview/aleksandr-yaremenko-hochetsya-chtoby-elitnye-volejbolisty-sobralis-vmeste-i-porabotali-s-trenerami-sbornyh/