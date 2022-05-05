Новосибирский «Локомотив» победил «Динамо» из Ленинградской области в первом туре «Финала шести»
Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче первого тура «Финала шести» мужского чемпионата России по волейболу.
Новосибирцы выиграли в четырех сетах — 25:16, 19:25, 35:33, 25:20.
«Локомотив» возглавил группу B с 3 очками. 7 мая команда сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. За день до этого «Зениту» предстоит игра с «Динамо».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
«Финал шести». Группа В. 1-й тур
«Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (16:25, 25:19, 33:35, 20:25)
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