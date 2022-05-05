Новосибирский «Локомотив» победил «Динамо» из Ленинградской области в первом туре «Финала шести»

Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче первого тура «Финала шести» мужского чемпионата России по волейболу.

Новосибирцы выиграли в четырех сетах — 25:16, 19:25, 35:33, 25:20.

«Локомотив» возглавил группу B с 3 очками. 7 мая команда сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. За день до этого «Зениту» предстоит игра с «Динамо».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

«Финал шести». Группа В. 1-й тур

«Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (16:25, 25:19, 33:35, 20:25)