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Сегодня, 18:45

Новосибирский «Локомотив» победил «Динамо» из Ленинградской области в первом туре «Финала шести»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Новосибирский «Локомотив» обыграл «Динамо» из Ленинградской области в матче первого тура «Финала шести» мужского чемпионата России по волейболу.

Новосибирцы выиграли в четырех сетах — 25:16, 19:25, 35:33, 25:20.

«Локомотив» возглавил группу B с 3 очками. 7 мая команда сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. За день до этого «Зениту» предстоит игра с «Динамо».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

«Финал шести». Группа В. 1-й тур

«Динамо» (Ленинградская область) — «Локомотив» (Новосибирск) — 1:3 (16:25, 25:19, 33:35, 20:25)

ВК Локомотив (Новосибирск)
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