Новосибирский «Локомотив» отстранен от соревнований на две недели

«Локомотив» из Новосибирска отстранен от участия в соревнованиях и тренировках на 14 дней по предписанию Роспотребнадзора, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

«В связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора по Новосибирской области мужская волейбольная команда «Локомотив» отстранена от участия в соревнованиях и тренировочном процессе сроком на 14 дней. В связи с этим решением она не сможет принять участие в матчах «Динамо» (Москва) — «Локомотив», запланированном на 17 октября, «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Локомотив», запланированном на 21 октября. Директорат всероссийских соревнований принял решение отменить проведение вышеуказанных матчей, время и место проведения данных матчей определить позднее», — сказано в заявлении лиги.

На карантин из-за коронавируса ранее в мужской суперлиге ушли нижегородский АСК, оренбургский «Нефтяник» и белгородское «Белогорье». В сентябре вирус был выявлен у волейболистов санкт-петербургского «Зенита».