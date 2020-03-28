Стали известны чемпионы России по волейболу среди мужчин и женщин. Ранее сезон был прерван досрочно из-за пандемии коронавируса. Места были распределены по результатам предварительного этапа.

Таким образом, чемпионат России среди мужчин выиграл новосибирский «Локомотив». У женщин победителем стало казанское «Динамо».

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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