Нового главного тренера женской сборной России по волейболу назначат в начале 2025 года

Во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) сообщили, что новый главный тренер женской сборной России по волейболу будет определен в конце января — начале февраля 2025 года.

Ранее стало известно, что Зоран Терзич стал главным тренером женской сборной Сербии по волейболу, покинув аналогичную должность в российской национальной команде.

«В начале следующего года состоится президиум. На нем будет решение», — сказал собеседник агентства.

Терзич тренировал российскую сборную с 2022 года. С 2023 года серб работает в казанском клубе «Динамо — Ак Барс», который вместе с ним в прошлом сезоне стал чемпионом России.