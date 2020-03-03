Нгапет продлил контракт с казанским «Зенитом»

Доигровщик Ирвин Нгапет останется в казанском «Зените». 29-летний француз заключил соглашение до конца следующего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Нгапет является волейболистом «Зенита» с 2018 года. Вместе с казанцами он завоевал два Кубка России, стал серебряным призером Лиги чемпионов-2019 и чемпионата России-2019.

В составе сборной Франции он становился чемпионом Европы, а также двукратным победителем Мировой лиги.

В конце прошлого года Нгапет был задержан в Бразилии за сексуальные домогательства. Чуть позже он был отпущен под залог.