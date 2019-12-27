Нгапет может уйти в «Модену»

Доигровщик казанского «Зенита» Ирвин Нгапет может покинуть российский клуб. 28-летний француз может продолжить карьеру в итальянской «Модене», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Нгапет не очень доволен своей ролью в команде из Казани и тем, что проигрывает конкуренцию Максиму Михайлову и Цветану Соколову.

Игрок выступает за «Зенит» с 2018 года. Вместе с командой он выиграл Кубок России, а также занял второе место в чемпионате страны и Лиге чемпионов.