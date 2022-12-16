«Нефтяник» в трех сетах победил «Нову» в матче мужской суперлиги

«Нефтяник» в трех сетах победил «Нову» в матче мужской суперлиги по волейболу.

Команда из Оренбурга выиграла три из последних пяти матчей и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. «Нова» остается на 15-й строчке всего с одной победой в 13 матчах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Кузбасс (Кемерово) — Строитель (Минск) — 3:0 (25:16, 25:18, 25:23)

Нефтяник (Оренбург) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (27:25, 26:24, 25:21)