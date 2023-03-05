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Сегодня, 18:56

«Нефтяник» обыграл «Енисей», «Зенит-Казань» дома оказался сильнее АСК

Виктория Кравченко
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«Нефтяник» дома обыграл «Енисей» (1:3), «Зенит-Казань» оказался сильнее АСК (3:0) в 26-м туре чемпионата России по волейболу среди мужчин.

В турнирной таблице «Зенит-Казань» с 73 очками занимает первое место, «Енисей» (35) идет на 10-й строчке, АСК (24) — на позицию ниже, «Нефтяник» (13) идет на 13-м месте.

Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
26-й тур

«Нефтяник» (Оренбург) — «Енисей» (Красноярск) — 1:3 (30:28, 28:30, 22:25, 22:25)

«Зенит-Казань» (Казань) — АСК (Нижний Новгород) — 3:0 (25:16, 25:22, 25:19)

ВК Енисей
ВК Зенит (Казань)
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