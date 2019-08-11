Мужская сборная России по волейболу завоевала путевку на Олимпиаду-2020

Мужская сборная России обыграла Иран в матче третьего тура отбора на Олимпийские игры 2020 года в Токио. Матч в Санкт-Петербурге завершился со счетом 3:0.

Таким образом, россияне заняли первое место в квартете, где помимо них и иранцев выступали Куба и Мексика. Они также были обыграны со счетом 3:0. Это дало сборной России путевку на Олимпиаду.

Напомним, на Олимпиаде 2016 года россияне стали четвертыми, а в 2012 году одержали победу.

Ранее путевку на Игры-2020 получила женская сборная России по волейболу.

Олимпийские игры 2020 года

Первый отборочный турнир

Мужчины

Группа E

Россия – Иран – 3:0 (25:19, 25:23, 25:23)

Куба – Мексика – 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)