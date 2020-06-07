Мужская сборная России начнет тренировки в июле в Анапе
10:19
Определились ближайшие планы мужской сборной России. Команда в июле (с 7 по 27) проведет учебно-тренировочный сбор на базе «Волей Град» под Анапой, сообщает сайт ВФВ.
Вот кого вызвал главный тренер национальной сборной Туомас Саммелвуо.
Состав мужской сборной России для прохождения углубленного медицинского обследования и учебно-тренировочных сборов?— Сборная России? (@RusVolleyTeam) June 5, 2020
Впервые команда из 25 человек (листай карусель) соберётся в Москве на УМО 3 июля, и 7 июля в составе 18 человек отправится в Волейград для прохождения сбора? pic.twitter.com/j5ETjn6gwD
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