Мужская сборная России начнет тренировки в июле в Анапе

Состав мужской сборной России для прохождения углубленного медицинского обследования и учебно-тренировочных сборов?

Впервые команда из 25 человек (листай карусель) соберётся в Москве на УМО 3 июля, и 7 июля в составе 18 человек отправится в Волейград для прохождения сбора? pic.twitter.com/j5ETjn6gwD