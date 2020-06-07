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Мужская сборная России начнет тренировки в июле в Анапе

10:19
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Определились ближайшие планы мужской сборной России. Команда в июле (с 7 по 27) проведет учебно-тренировочный сбор на базе «Волей Град» под Анапой, сообщает сайт ВФВ.

Вот кого вызвал главный тренер национальной сборной Туомас Саммелвуо.

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/news/21945/

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