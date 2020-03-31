Мусэрский рассказал, в чем секрет успешной борьбы Японии с коронавирусом

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал «СЭ» о том, как в Японии продолжается жизнь после пандемии коронавируса.

— В России идет большая дискуссия вокруг любителей шашлыков, их хотят представить виновниками введения жесткого режима. Но судя по вашим словам, японцы собираются вместе, и все нормально.

— Я бы тоже от шашлыка не отказался. (смеется) В целом в идее пойти на шашлыки ничего плохого нет, но сидеть дома, конечно, выглядит более правильным поступком по сравнению с собраниями родственников и друзей. Но в Японии тоже собираются компании, в парке, в общественных заведениях. Кто в масках, кто не в масках.

По мне, коронавирус не настолько страшен. Может, страшнее гриппа. Но лучше заняться своим иммунитетом, а не ежечасно читать новости и обновлять статистику в интернете. Прогулки на свежем воздухе полезны. Ну если уж сидеть дома — то хотя бы окна открывать, проветривать. В идеале хорошо бы уединиться за городом на даче. Которой у меня нет... (смеется) А вопрос застолья — сугубо личная ответственность.

— Подытоживая: в чем рецепт успеха японцев?

— Они социально ответственны, даже при обычных болезнях — маски, отсутствие контакта. Когда началась эта эпидемия, еще не пандемия, они сразу температуру начали измерять у всех прибывающих с континента. На законодательном уровне была установлена обязанность сообщать о прибытии из Китая или других стран Азии, всех китайцев или вернувшихся японцев отправляли на тесты, это было массово. Туристов здесь уже почти нет. Мы были в Киото пару недель назад, там пусто. Голодные олени прыгают на тебя в попытках отжать хлеб. (смеется) (Дмитрий Кузнецов)

«Лучше прогулка на улице, чем новости о вирусе дома». Мусэрский — об успешной борьбе с коронавирусом без карантина