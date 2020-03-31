Мусэрский рассказал о ситуации в Японии в связи с пандемией

Олимпийский чемпион Дмитрий Мусэрский рассказал «СЭ» о том, как в Японии продолжается жизнь после пандемии коронавируса.

— Дмитрий, как у вас дела в Японии? Судя по СМИ, жизнь не остановилась, и даже вирус вроде как почти побежден.

— Жизнь не остановилась. Я бы не делал громких заявлений, что Япония уже победила коронавирус. Меры предосторожности соблюдаются, сады и школы у нас в Осаке открываются завтра. Закрыты тематические парки типа Леголенда или Universal, советуют без особой причины на улицу не выходить.

Но основная причина нормализации ситуации в том, что японцы круглый год и так ходят в масках, и у них нет культуры рукопожатий, вместо них — поклоны. Почти повсеместно в магазинах антисептики, каждый может продезинфицировать руки. Людей на улицах действительно меньше. Я сейчас в Токио, нахожусь на самом оживленном перекрестке города, Сибуя. От обычной толпы осталось 20 процентов, но на машинах ездят, все работает, кафе, рестораны, магазины.

— И за выход из дома не штрафуют?

— Не штрафуют. Есть только пожелание властей. Выходим из дома, но недалеко, гуляем в парках, они не закрыты.

— Волейбольный сезон у вас закончился?

— Да, финал чемпионата прошел без зрителей. Хотя тренировки продолжаются, они до 18 апреля. Меня пару дней назад освободили. При желании я могу приехать в Россию, но пока решил с этим повременить. Если возвращаться в Россию, все равно надо сидеть дома. Так что какая разница, где. Пока будем здесь. (Дмитрий Кузнецов)

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