Мусэрский попал в расширенный состав сборной России

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определила состав игроков на сезон-2019, сообщает пресс-служба организации. В список вошли 39 игроков: 5 связующих, 7 диагональных, 11 блокирующих, 12 доигровщиков и 4 либеро.

Среди 39-ти игроков три легионера: Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Максим Жигалов ("Радома", Польша) и Кирилл Клец ("Тироль", Австрия). Наибольшее представительство в составе у "Кузбасса", "Факела", "Динамо" и "Белогорья" - по пять игроков.

Полностью расширенный состав выглядит так:

связующие: Александр Бутько ("Зенит-Казань"), Игорь Кобзарь ("Кузбасс"), Дмитрий Ковалев ("Урал"), Павел Панков ("Зенит" СПб), Роман Порошин (Белогорье);

диагональные: Константин Бакун ("Локомотив"), Максим Жигалов ("Радом", Польша), Денис Земченок ("Белогорье"), Кирилл Клец ("Тироль", Австрия), Максим Михайлов ("Зенит-Казань"), Виктор Полетаев ("Кузбасс"), Романас Шкулявичус ("Динамо");

блокирующие: Андрей Ананьев ("Факел"), Илья Власов ("Динамо"), Артем Вольвич ("Зенит-Казань"), Александр Гуцалюк ("Белогорье"), Ильяс Куркаев ("Локомотив"), Дмитрий Мусэрский ("Сантори", Япония), Алексей Сафонов ("Зенит" СПб), Инал Тавасиев ("Кузбасс"), Игорь Филиппов ("Урал"), Дмитрий Щербинин ("Динамо"), Иван Яковлев ("Факел");

доигровщики: Юрий Бережко ("Динамо"), Денис Бирюков ("Динамо-ЛО"), Денис Богдан ("Факел"), Дмитрий Волков ("Факел"), Федор Воронков ("Нова"), Антон Карпухов ("Кузбасс"), Егор Клюка ("Факел"), Ярослав Подлесных ("Кузбасс"), Антон Семышев ("Белогорье"), Евгений Сивожелез ("Зенит" СПб), Кирилл Урсов ("Газпром-Югра"), Егор Феоктистов ("Урал");

либеро: Евгений Андреев ("Газпром-Югра"), Валентин Голубев ("Белогорье"), Алексей Кабешов ("Динамо"), Роман Мартынюк ("Локомотив").

В этом году команда проведет четыре турнира. С мая по июль состоится Лига наций, в августе - квалификационный турнир на Олимпиаду-2020, в сентябре - чемпионат Европы, в октябре - Кубок мира.