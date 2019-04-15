Мусэрский - лучший нападающий чемпионата Японии

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский, который является игроком "Сантори Санбердз", признан лучшим нападающим чемпионата Японии, информирует Przeglad Sportowy.

Кроме того, он вошел в символическую сборную и получил приз за попадание в топ-6 лучших игроков чемпионата. Также в команду вошли поляк Михал Кубяк, ​австралиец Томас Эдгар и японцы Тайси Онодера, Фукацу Хидетоси и Кендзи Сирасава.

Мусэрский стал самым результативным игроком. В 32 матчах он набрал 736 очков. "Сантори Санбердз" не смог выйти в полуфинал, заняв четвертое место.