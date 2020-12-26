Московское «Динамо» в третий раз выиграло Кубок России, питерский «Зенит» проиграл в финале третий год подряд

Московское «Динамо» стало обладателем Кубка России по волейболу среди мужчин. В финальном матче столичный клуб одолел «Зенит» из Санкт-Петербурга — 3:0. Питерцы уступают в третьем финале подряд. «Динамо» берет третий в истории Кубок страны, ранее им это удавалось в 2006 и 2008 году. Шесть предыдущих лет трофей неизменно завоевывал казанский «Зенит».

Кубок России

Мужчины

Финал

«Динамо» (Россия) — «Зенит» (Россия) — 3:0 (25:20, 25:21, 25:19)