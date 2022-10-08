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8 октября, 20:02

Московское «Динамо» в четырех сетах победило «Локомотив»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» из Казани победил в трех сетах команду «Нова» в матче 2-го тура мужской суперлиги по волейболу.

Также вторую победу в сезоне одержал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Питерцы обыграли «Нефтяник» в трех сетах.

Московское «Динамо» на своей площадке принимало «Локомотив» и в четырех сетах победило соперника из Новосибирска.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

2-й тур

Нефтяник (Оренбург) — Зенит СПб (Санкт-Петербург) — 0:3 (15:25, 14:25, 18:25)

8 октября.

Зенит-Казань (Казань) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:19, 25:21, 25:13)

8 октября.

Динамо М (Москва) — Локомотив Н (Новосибирск) — 3:1 (25:22, 16:25, 25:21, 25:21)

8 октября.

ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Зенит (Санкт-Петербург)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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