Московское "Динамо" в третьем матче финала чемпионата России победило "Локомотив" (3:0, 3-0) и стало победителем турнира среди женских команд.

Для бело-голубых это четвертая победа подряд и седьмая в истории (2006, 2007, 2009, 2016, 2017, 2018).

В серии за третье место "Уралочка" обыграла казанское "Динамо" (3:0, 2-1). Четвертый матч состоится в среду в Екатеринбурге.

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Третий матч

"Локомотив" (Калининградская область) – "Динамо" (Москва) – 0:3 (21:25, 24:26, 21:25)

Счет в серии: 0-3