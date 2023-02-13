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Сегодня, 18:37

Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор»

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» победило «Югру-Самотлор» в матче мужской суперлиги по волейболу.

Москвичи уверенно выиграли первые два сета — 25:18, 25:15. В третьем сете «Динамо» долго уступало, но в концовке все же взяло верх — 27:25.

Московская команда сохраняет второе место в турнирной таблице суперлиги, уступая только казанскому «Зениту».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

23-й тур

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Динамо М (Москва) — 0:3 (18:25, 15:25, 25:27)

13 февраля.

ВК Динамо (Москва)
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