Московское «Динамо» победило «Локомотив» в матче лидеров женской суперлиги

Московское «Динамо» победило «Локомотив» в трех сетах в матче волейбольной женской суперлиги.

Московская команда на выезде взяла верх в трех сетах.

«Динамо» одержало 15-ю победу в 16 матчах и сохранило лидерство в турнирной таблице. «Локомотив» проиграл третий матч в сезоне, но остается на второй строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

16-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 0:3 (21:25, 20:25, 18:25)

22 января.

Енисей (Красноярск) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 1:3 (25:22, 17:25, 21:25, 20:25)

22 января.