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Сегодня, 20:32

Московское «Динамо» победило «Липецк» в женской суперлиге

Мария Гусева
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Московское «Динамо» дома обыграло «Липецк» в матче 26-го тура чемпионата России среди женщин — 3:0.

«Динамо» одержало 23-ю победу и лидирует в турнирной таблице. «Липецк» располагается на 14-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

26-й тур

Динамо М (Москва) — Липецк (Липецкая область) — 3:0 (25:15, 25:19, 25:19).

Енисей (Красноярск) — Динамо-Ак Барс (Казань) — 1:3 (24:26, 22:25, 25:17, 20:25).

Протон (Саратов) — Динамо Кр (Краснодар) — 3:2 (21:25, 25:20, 21:25, 25:20, 15:7).

Локомотив К (Калининградская область) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:21, 25:14, 25:13).

Тулица (Тульская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 1:3 (16:25, 25:16, 22:25, 22:25).

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2022-2023/
Волейбол
ЖВК Динамо (Москва)
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