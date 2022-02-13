Московское «Динамо» победило «Дуклу» в перенесенном матче женской Лиги чемпионов

Московское «Динамо» победило «Дуклу» в матче женской Лиги чемпионов по волейболу. Российский клуб взял верх в трех сетах.

Ранее пятерым представителям тренерского штаба российской команды не дали визы в Чехию, из-за чего «Динамо» решило не ехать в Либерец на матч с «Дуклой». За неявку на игру столичная команда 2 февраля получила техническое поражение. Но 5 февраля оно было отменено, а матч в Чехии перенесен на 13 февраля.

Волейбол

Лига чемпионов. Женщины

Группа C

Дукла (Чехия) — Динамо М (Россия) — 0:3 (13:25, 22:25, 23:25)