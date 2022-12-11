Московское «Динамо» победило «Динамо-Метар» в матче женской суперлиги
Московское «Динамо» победило «Динамо-Метар» в матче 11-го тура женской волейбольной суперлиги.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
11-й тур
Минчанка (Минск) — Спарта (Нижний Новгород) — 3:0 (25:20, 25:19, 25:18)
Динамо-Метар (Челябинск) — Динамо М (Москва) — 1:3 (32:30, 22:25, 23:25, 20:25)
Протон (Саратов) — Заречье-Одинцово (Московская область) — 3:0 (25:17, 25:19, 25:15)
Енисей (Красноярск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 3:0 (25:21, 25:18, 25:15)
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