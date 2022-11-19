Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор»

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Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор» в матче 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Московская команда выиграла в трех сетах.

Бело-голубые занимают втрое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)

Виктор (Ставрополь) — СКИФ Омск (Омская область) — 33:26 (14:13)

Енисей (Красноярск) — Газпром-Югра (Сургут) — 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25)

Строитель (Минск) — Урал (Уфа) — 0:3 (17:25, 25:27, 20:25)