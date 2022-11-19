Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор»
Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор» в матче 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Московская команда выиграла в трех сетах.
Бело-голубые занимают втрое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
8-й тур
Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)
Виктор (Ставрополь) — СКИФ Омск (Омская область) — 33:26 (14:13)
Енисей (Красноярск) — Газпром-Югра (Сургут) — 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25)
Строитель (Минск) — Урал (Уфа) — 0:3 (17:25, 25:27, 20:25)
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