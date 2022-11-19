Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 19:31

Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Московское «Динамо» обыграло «Югру-Самотлор» в матче 8-го тура мужского чемпионата России по волейболу. Московская команда выиграла в трех сетах.

Бело-голубые занимают втрое место в турнирной таблице, набрав 20 очков.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

8-й тур

Динамо М (Москва) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:0 (25:14, 25:17, 25:16)

Виктор (Ставрополь) — СКИФ Омск (Омская область) — 33:26 (14:13)

Енисей (Красноярск) — Газпром-Югра (Сургут) — 1:3 (17:25, 25:22, 21:25, 23:25)

Строитель (Минск) — Урал (Уфа) — 0:3 (17:25, 25:27, 20:25)

ВК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Год лежал в больнице — думал, останусь инвалидом». Истории из жизни Леонида Слуцкого
Чемпионат мира-2022 по футболу: 10 потенциальных открытий
Установка всех пролетов автодорожной части Крымского моста завершена
Подозреваемый в убийстве женщины в Москве признал вину
В МЧС назвали разгерметизацию причиной пожара на газопроводе в Ленобласти
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Уралочка» проиграла «Ленинградке» в женской суперлиге
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости