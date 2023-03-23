Московское «Динамо» обыграло «Нову» и одержало 12-ю победу подряд, «Факел» уступил «Белогорью»

В четверг, 23 марта состоялись три матча мужского чемпионата России по волейболу.

Московское «Динамо» победило «Нову» в трех сетах и одержало 12-ю победу подряд. Динамовцы вышли на первое место в турнирной таблице с 82 очками в 30 матчах. У идущего на второй строчке казанского «Зенита» тоже 82 очка, однако команда провела на одну игру меньше.

В других матчах дня новосибирский «Локомотив» выиграл у «Нефтяника», а «Факел» уступил «Белогорью».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

30-й тур

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:0 (25:20, 25:16, 25:19)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Динамо» (Москва) — 0:3 (19:25, 18:25, 21:25)

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:2 (25:21, 27:25, 23:25, 21:25, 15:13)