Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»
Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
Московская команда выиграла в трех сетах.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
6-й тур
АСК (Нижний Новгород) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (25:27, 25:27, 20:25)
Динамо М (Москва) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 26:24, 26:24)
Строитель (Минск) — Газпром-Югра (Сургут) — 0:3 (19:25, 13:25, 16:25)
Нова (Новокуйбышевск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (28:30, 25:17, 18:25, 22:25)
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