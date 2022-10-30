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Сегодня, 19:35

Московское «Динамо» обыграло «Белогорье»

Иван Шитик
Корреспондент
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Московское «Динамо» обыграло «Белогорье» в матче 6-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

Московская команда выиграла в трех сетах.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

6-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Енисей (Красноярск) — 0:3 (25:27, 25:27, 20:25)

Динамо М (Москва) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 26:24, 26:24)

Строитель (Минск) — Газпром-Югра (Сургут) — 0:3 (19:25, 13:25, 16:25)

Нова (Новокуйбышевск) — Кузбасс (Кемерово) — 1:3 (28:30, 25:17, 18:25, 22:25)

ВК Белогорье
ВК Динамо (Москва)
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