Московское «Динамо» на выезде победило «Локомотив»
Волейболистки московского «Динамо» одержали гостевую победу над «Локомотивом» в рамках перенесенного матча 18-го тура женской суперлиги Париматч.
Для лидера чемпионата России эта победа стала 21-й в сезоне, команда имеет в активе 62 очка. Калининградский клуб с 52 очками занимает 3-е место.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
8-й тур
Тулица (Тульская область) — Минчанка (Минск) — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25)
24 февраля.
12-й тур
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)
24 февраля.
18-й тур
Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 1:3 (11:25, 24:26, 25:15, 20:25)
24 февраля.
25-й тур
Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25)
24 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
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