Московское «Динамо» на выезде победило «Локомотив»

Волейболистки московского «Динамо» одержали гостевую победу над «Локомотивом» в рамках перенесенного матча 18-го тура женской суперлиги Париматч.

Для лидера чемпионата России эта победа стала 21-й в сезоне, команда имеет в активе 62 очка. Калининградский клуб с 52 очками занимает 3-е место.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

8-й тур

Тулица (Тульская область) — Минчанка (Минск) — 0:3 (15:25, 23:25, 23:25)

24 февраля.

12-й тур

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)

24 февраля.

18-й тур

Локомотив К (Калининградская область) — Динамо М (Москва) — 1:3 (11:25, 24:26, 25:15, 20:25)

24 февраля.

25-й тур

Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо Кр (Краснодар) — 0:3 (21:25, 19:25, 22:25)

24 февраля.