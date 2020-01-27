Московское «Динамо» дома обыграло «Заречье-Одинцово»

В матче 12-го тура чемпионата России по волейболу среди женщин «Динамо» (Москва) обыграло «Заречье-Одинцово» — 3:1. Счет в партиях — 25:22, 24:26, 25:23, 25:22.

Столичный клуб одержал седьмую победу в чемпионате. Команда занимает пятое место. У гостей восьмое поражение в сезоне и восьмая позиция.

Чемпионат России. Женщины

12-й тур

«Динамо» (Москва) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:22, 24:26, 25:23, 25:22)

27 января.