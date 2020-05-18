Московское «Динамо» будет играть на новой арене
Московское «Динамо», начиная с сезона-2020/21, будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене, сообщает официальный сайт «Динамо».
Трибуны спортивного комплекса рассчитаны на 3,5 тысячи зрителей. Помимо основной площадки, на арене также расположены два тренировочных игровых зала, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залом, медико-восстановительный центр, конференц-зал, пресс-центр и многое другое.
— Мы очень рады, что уже со следующего сезона наша команда будет проводить домашние матчи на новой арене на улице Василисы Кожиной. Это современный спортивный комплекс, который отвечает нуждам как спортсменов, так и болельщиков.
В распоряжении команды будет отличная инфраструктура, позволяющая полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе, а болельщики смогут наслаждаться игрой в комфортных условиях, — отметил заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Заиченко.
Дополнительная информация:
https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/%C2%ABdinamo%C2%BB-pereezzhaet-na-novuyu-arenu!/