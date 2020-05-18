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Московское «Динамо» будет играть на новой арене

11:28
Новая арена «Динамо». Фото ВК «Динамо».
Новая арена «Динамо». Фото ВК «Динамо».
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Московское «Динамо», начиная с сезона-2020/21, будет проводить домашние матчи российских и международных турниров на новой волейбольной арене, сообщает официальный сайт «Динамо».

Трибуны спортивного комплекса рассчитаны на 3,5 тысячи зрителей. Помимо основной площадки, на арене также расположены два тренировочных игровых зала, спортивно-оздоровительный центр с тренажерным и ОФП-залом, медико-восстановительный центр, конференц-зал, пресс-центр и многое другое.

— Мы очень рады, что уже со следующего сезона наша команда будет проводить домашние матчи на новой арене на улице Василисы Кожиной. Это современный спортивный комплекс, который отвечает нуждам как спортсменов, так и болельщиков.

В распоряжении команды будет отличная инфраструктура, позволяющая полностью сконцентрироваться на тренировочном процессе, а болельщики смогут наслаждаться игрой в комфортных условиях, — отметил заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Заиченко.

Дополнительная информация:

https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/%C2%ABdinamo%C2%BB-pereezzhaet-na-novuyu-arenu!/

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