Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия
Допинг

Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин

15:00
Павел Мороз. Фото Юрий Бограда.
Павел Мороз. Фото Юрий Бограда.

Российский волейболист Павел Мороз продолжит карьеру после завершения дисквалификации за кокаин, сообщает ТАСС.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Срок отстранения 33-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года, дисквалификация завершится в мае этого года.

Мороз является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8108705

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир