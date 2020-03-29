Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин

Российский волейболист Павел Мороз продолжит карьеру после завершения дисквалификации за кокаин, сообщает ТАСС.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Срок отстранения 33-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года, дисквалификация завершится в мае этого года.

Мороз является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна — клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.