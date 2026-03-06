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6 марта, 09:00

Президент ВФВ Шевченко: «Возвращение молодежных сборных — это победа здравого смысла»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко прокомментировал решение Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ) допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на мировые, в полноценном статусе, под флагом и гимном страны.

— Возвращение наших молодежных сборных в систему европейских турниров — это победа здравого смысла. Искренне благодарны европейской конфедерации за готовность и стремление обеспечить спортивный принцип. Не должно быть границ для спортсменов, идущих к своей мечте, и теперь их право на честную конкуренцию будет подтверждено делом, — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.

Молодежные волейбольные сборные России допустили до&nbsp;участия в&nbsp;европейских турнирах.«Это победа здравого смысла». Наши молодежные волейбольные команды допущены с флагом и гимном

Операционные аспекты и практическая реализация данного подхода будут разработаны и представлены на рассмотрение Административному совету ЕКВ дополнительно. Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года.

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Волейбол
Сборная России по волейболу
Станислав Шевченко
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