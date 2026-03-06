Молодежные сборные России по волейболу допустили до турниров с флагом и гимном

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) допустила молодежные российские сборные до участия в международных соревнованиях, сообщает Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Команды допущены с флагом и гимном страны.

«Европейская конфедерация волейбола приняла решение допустить национальные молодежные команды России до участия в европейских турнирах, которые, в свою очередь, являются отборочными на международные, в полноценном статусе, под флагом и гимном страны. Данное решение следует за решением Международной федерации волейбола о допуске молодых спортсменов, ранее опубликованным в декабре 2025 года», — говорится в заявлении ВФВ.

В декабре 2025-го Международная федерация волейбола (FIVB) допустила российские и белорусские сборные до молодежных соревнований.

В 2026-м году запланированы юниорские чемпионаты мира по волейболу среди мужчин в Дохе (Катар) и среди женщин — в Сантьяго (Чили).

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