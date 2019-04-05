"Мне не нужны разборки дома". Натурализованный кубинский волейболист оценил русских женщин

Волейболист петербургского "Зенита" Ореоль Камехо, получивший российское гражданство, ответил на вопрос, согласен ли он со словами своей жены о том, что русские женщины не отличаются от других своей красотой.

– Провокационный вопрос во всех смыслах, – цитирует Камехо RT. – В России действительно красивые женщины, но и бразильянки ничуть не хуже. Мне сложно что-то к этому добавить, так как у меня замечательная жена, которую я очень люблю. Ну вы понимаете, мне не нужны разборки дома.