«Динамо» обыграло «Минчанку» и продолжает лидировать в чемпионате России

Московское «Динамо» выиграло у «Минчанки» (3:1) в матче 25-го тура российской Суперлиги Париматч по волейболу среди женщин. Команда набрала 65 очков и лидирует в чемпионате.

Чемпионат России. Женщины

25-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) — 1:3 (26:28, 7:25, 25:22, 24:26)

«Липецк» (Липецкая область) — «Динамо-Ак Барс» (Казань) — 0:3 (17:25, 16:25, 21:25)

«Минчанка» (Минск) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (28:30, 25:18, 20:25, 19:25)

«Тулица» (Тульская область) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:0 (25:15, 25:18, 25:20)

27 февраля.