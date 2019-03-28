Диагональный "Зенита" Максим Михайлов признан лучшим игроком регулярного чемпионата Суперлиги по версии болельщиков, сообщает официальный Твиттер турнира.

"Зенит" занял первое место по итогам регулярки Суперлиги. Команда набрала 74 очка после 26 встреч.

Завтра, 29 марта, пройдет первый матч 1/4 финала плей-офф Суперлиги, где "Зенит" сыграет против "Урала".

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