«Локомотив» одержал четвертую победу подряд в Суперлиге

Новосибирский «Локомотив» на выезде обыграл МГТУ в матче 18-го тура чемпионата России — 3:2.

Новосибирцы одержали четвертую победу подряд. «Локо» набрал 44 очка и занимает второе место в таблице Суперлиги. МГТУ с 6 очками — на последней строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

18-й тур

«Оренбуржье» (Оренбург) — «Горький» (Нижний Новгород) — 3:0 (30:28, 25:12, 27:25)

12 января.

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:0 (26:24, 28:26, 25:20)

12 января.

МГТУ (Москва) — «Локомотив» (Новосибирск) — 2:3 (21:25, 25:20, 23:25, 25:23, 10:15)

12 января.

«Белогорье» (Белгород) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:17, 25:15, 25:22)

12 января.