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Сегодня, 21:11

«Белогорье» победило МГТУ в суперлиге

Руслан Минаев
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«Белогорье» на выезде обыграло МГТУ в матче 13-го тура суперлиги — 3-1.

В параллельной встрече «Урал» в гостях победил «Енисей» со счетом 3-1.

«Белогорье» набрало 30 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. МГТУ с 3 очками на последней строчке.

«Урал» с 26 очками занимает 5-е место, «Енисей» (17) — на 8-й строчке.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

13-й тур

Енисей (Красноярск) — Динамо-Урал (Уфа) — 1:3 (22:25, 25:16, 15:25, 19:25)

МГТУ (Москва) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (25:18, 14:25, 17:25, 21:25)

22 ноября.

ВК Белогорье
ВК Енисей
ВК Урал (Уфа)
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