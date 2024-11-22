«Белогорье» победило МГТУ в суперлиге
«Белогорье» на выезде обыграло МГТУ в матче 13-го тура суперлиги — 3-1.
В параллельной встрече «Урал» в гостях победил «Енисей» со счетом 3-1.
«Белогорье» набрало 30 очков и занимает второе место в таблице чемпионата. МГТУ с 3 очками на последней строчке.
«Урал» с 26 очками занимает 5-е место, «Енисей» (17) — на 8-й строчке.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
13-й тур
Енисей (Красноярск) — Динамо-Урал (Уфа) — 1:3 (22:25, 25:16, 15:25, 19:25)
МГТУ (Москва) — Белогорье (Белгород) — 1:3 (25:18, 14:25, 17:25, 21:25)
22 ноября.
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