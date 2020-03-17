Международная федерация волейбола приостановила все турниры. Единственным исключением оказалась Россия

Международная федерация волейбола приостановила все турниры на неопределенный срок из-за короновируса, сообщает официальный сайт организации. Ранее планировалось взять паузу только до 3 апреля.

Пока пауза носит бессрочный характер. Позже Международная федерация волейбола выступит с официальным заявлением. Единственным исключением остается плей-офф чемпионата России, который будет проходить без зрителей.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 185 067 человек. Умерших — 7330, выздоровевших — 80 236. В России на данный момент 114 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Корея.

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