Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых подвела итог своему выступлению на этапе «Гран-при» в Сочи.

— Оцениваю прокат на четверочку, смазала выезд на второй тулупе, были мелкие помарочки, которые я хотела бы исправить. Сегодня настраивалась только на чистый прокат. Пробегали плохие мысли, но я их отбрасывала и думала только о хорошем. Насчет серии «Гран-при» — не все получилось в Италии и Сочи, но я показала неплохой результат, но могла и лучше.

— Есть ли любимая фигуристка или программа?

— Нет таких, кто меня бы вдохновлял, но мне очень нравится танго «Роксэн» Тессы Виртью/Скотта Мойра, которое они катали в Пхенчхане.

— Какие цели дальше?

— Надеюсь, попаду в финал «Гран-при». Цели — вставить четверной сальхов и выучить тройной аксель.