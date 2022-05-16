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Матыцин назвал неприемлемым высказывание Воронкова в отношении кубинской волейболистки Монталво

Матыцин призвал наказать тренера Воронкова за расизм в отношении Монталво
Анна Горшкова
Корреспондент
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин считает неприемлемым высказывание главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, который назвал обезьяной кубинскую волейболистку «Уралочки-НТМК».

«Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера «Локомотива», — сказал Матыцин.

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке «Уралочку» и защитил титул чемпионок России.

Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?»

«Уралочка» уже потребовала публичных извинений.

ВК Уралочка-НТМК
ЖВК Локомотив (Калининград)
Андрей Воронков
Олег Матыцин
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