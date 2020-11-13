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Матчи между «Динамо» с казанским «Зенитом» перенесены на середину января

17:33
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В связи с участием «Динамо» в 1/16 Кубка ЕКВ принято решение о переносе домашнего матча бело-голубых против «Зенита-Казань», запланированного на 25 ноября, сообщает сайт московского клуба.

Обе встречи пройдут в Казани. Они состоятся 15 и 17 января.

Ранее сообщалось, что из-за карантина в «Динамо» по причине нескольких положительных результатов тестов на коронавирус матч с «Зенитом» перенесен на 25 ноября.

Дополнительная информация:

https://vcdynamo.ru/novosti-i-sobytiya/novosti-kluba/perenos-matcha-%C2%ABdinamo%C2%BB-%C2%ABzenit-kazan%C2%BB/

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