Матч «Тулица» — «Минчанка» перенесен
13:00
Матч чемпионата России среди женских команд между «Тулицей» и «Минчанкой» не состоится 21 октября из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в белорусской команде, сообщает пресс-служба клуба.
Встреча должна была пройти в среду в Туле. У команды из Минска зафиксированы подтвержденные случаи COVID-19. Дата проведения матча будет определена позже.
«Минчанке» было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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