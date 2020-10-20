Матч чемпионата России среди женских команд между «Тулицей» и «Минчанкой» не состоится 21 октября из-за нескольких случаев заражения коронавирусом в белорусской команде, сообщает пресс-служба клуба.

Встреча должна была пройти в среду в Туле. У команды из Минска зафиксированы подтвержденные случаи COVID-19. Дата проведения матча будет определена позже.

«Минчанке» было засчитано техническое поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Ленинградкой», который должен был состояться 27 сентября в Санкт-Петербурге, из-за неявки на игру.