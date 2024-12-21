Матч суперлиги между «Динамо» и «Ленинградкой» в Казани перенесен

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) сообщила о переносе матча 16-го тура женского чемпионата России по волейболу между «Динамо — Ак Барс» и «Ленинградкой».

Игра должна была состояться в воскресенье, 22 декабря, в Казани.

Отмечается, что новая дата и время проведения матча будет сообщена позже.

Ранее власти республики Татарстан отменили массовые мероприятия в регионе 21 и 22 декабря. Решение принято в целях безопасности.