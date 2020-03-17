Ответный матч квалификационного раунда плей-офф чемпионата России между «Факелом» и «Енисеем» пройдет без зрителей.

— Такое решение принято с введением режима повышенной готовности на территории Ямала в связи с коронавирусом, — говорится в заявлении на официальном сайте «Факела». — Всем болельщикам, которые уже купили билет на матч, деньги будут возвращены.

Встреча пройдет в Новом Уренгое 21 марта. В первом матче «Енисей» одержал победу со счетом 3:2.