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Матч «Локомотив» — «Белогорье» перенесен из-за карантина у гостей

17:11
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Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Белогорьем» перенесен на неопределенный срок из-за карантина белгородской команды, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Встреча должна была пройти в Новосибирске 31 октября.

Отмечается, что белгородская команда ушла на карантин в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора. Новая дата проведения матча станет известна позднее.

Дополнительная информация:

http://www.volley.ru/

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