Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Белогорьем» перенесен на неопределенный срок из-за карантина белгородской команды, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Встреча должна была пройти в Новосибирске 31 октября.

Отмечается, что белгородская команда ушла на карантин в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора. Новая дата проведения матча станет известна позднее.