Матч «Локомотив» — «Белогорье» перенесен из-за карантина у гостей
17:11
Матч чемпионата России между «Локомотивом» и «Белогорьем» перенесен на неопределенный срок из-за карантина белгородской команды, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Встреча должна была пройти в Новосибирске 31 октября.
Отмечается, что белгородская команда ушла на карантин в связи с предписанием регионального управления Роспотребнадзора. Новая дата проведения матча станет известна позднее.
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