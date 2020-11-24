Матч «Динамо-ЛО» и казанского «Зенита» перенесен

Матч мужской суперлиги между «Динамо-ЛО» и казанским «Зенитом» перенесен на более позднюю дату. Такое решение принято по просьбе команды из Ленинградской области, сообщает пресс-служба «Динамо-ЛО».

Матч был перенесен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Ранее появлялась информация, что в составе «Динамо-ЛО» была выявлена вспышка коронавируса.

Встреча должна была пройти 28 ноября, новая дата матча будет сообщена позже.